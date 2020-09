Schnelles Internet in Alpen, Sonsbeck und Xanten : Fristen für Glasfaser-Anträge enden

Alpen/Sonsbeck/Xanten Alpen, Sonsbeck und Xanten wollen ihre Randgebiete ans schnelle Internet anbinden. Wer noch einen kostenlosen Anschluss im Zuge des geförderten Ausbauprojekts haben möchte, muss sich allerdings sputen.

Die einen sitzen bereits auf heißen Kohlen, die anderen scheinen noch recht unentschlossen. Doch lange Bedenkzeit besteht für die Anträge zum geförderten Glasfaserausbau in Alpen, Xanten und Sonsbeck nicht mehr. Die Fristen für die Vertragsabschlüsse enden bald, in Alpen ist zum Beispiel schon am kommenden Samstag Schluss. „Wer jetzt nicht reagiert, ist selber schuld“, sagt Alpens Wirtschaftsförderer Thomas Janßen.

Umfang Von dem geförderten Glasfaserausbau können 1665 Privathaushalte (in Alpen: 568, in Sonsbeck: 435 und in Xanten: 662) 95 Gewerbe sowie sieben Einrichtungen profitieren. Voraussetzung war, dass die aktuelle Leitung 30 Mbit/s unterschreitet.

Hinter den Erwartungen liegt allerdings die Nachfrage der Bürger. Beim ersten Spatenstich für das Projekt am Glasfaserhauptverteiler in Xanten lag die Quote – also der Anteil der Haushalte, die einen Glasfaseranschluss beantragt hatten – für Xanten erst bei 37 Prozent. Da sei noch Luft nach oben, befand damals Bürgermeister Thomas Görtz. Mit einem Anschreiben an mehrere hundert Haushalte warb die Stadt deshalb nochmals dafür, sich den kostenlosen Anschluss zu sichern. „Das ist eine Chance, die die Bürger ergreifen sollten“, betont Thomas Rynders, Fachbereichsleiter Service und für den Breitbandausbau in Xanten zuständig. „Jetzt wird der Anschluss mit Steuergeldern finanziert, will aber jemand irgendwann später nachrüsten, muss er für die Kosten selbst aufkommen“, erklärt er. Und die seien bei den notwendigen Tiefbauarbeiten nicht unerheblich. Das Anschreiben habe Wirkung gezeigt, so Rynders. Gut 35 Anträge seien hinzugekommen. „Wir wollen aber auch nicht inflationär Schreiben verschicken“, ergänzt er und hofft darauf, dass die Bürger sich zumindest mit der Option auseinandersetzen.