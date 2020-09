Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Fünf neue Corona-Fälle, drei davon in Kamp-Lintfort

Um eine Ausbreitung der Pandemie zu minimieren, werden nach wie vor Menschen mit Symptomen getestet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Kreis Wesel Am Dienstag hat sich die Zahl der Menschen im Kreis Wesel, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, um fünf erhöht. Drei Betroffene wohnen in Kamp-Lintfort. Ansonsten gab es Einzelfälle in Schermbeck und Wesel.

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit kreisweit insgesamt 1272 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das ist der Stand von Dienstag, 15. September, 12 Uhr. Am Montag hatte man noch 1267 Fälle gezählt.

Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit nach wie vor bei 6,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Dienstag folgende Zahlen gemeldet:

(kwn)