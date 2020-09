Aktion in Xanten : Malteser tauschen wieder Altkleider gegen Kartoffeln

Xanten Wer zu Hause alte Kleider hat, kann dafür frische Kartoffeln aus der Region bekommen: Diesen Tausch bieten die Malteser wieder in Xanten an. Für größere Mengen gibt es einen Bonus.

Die Malteser sammeln in Xanten wieder Altkleider ein und bieten zum Tausch frische Kartoffeln an. Der Umtauschkurs liegt bei eins zu drei. Wer den Maltesern also drei Kilogramm Altkleider bringt, bekommt von ihnen dafür ein Kilogramm „frische und leckere Kartoffeln aus der Region“, erklärt Matthias Leurs, Organisator der Aktion. „Es lohnt sich wieder, die Kleiderschränke vor dem Herbstbeginn aufzuräumen.“ Das Motto lautet: „Raus aus den Pantoffeln und ran an die Kartoffeln“. Für Großspenden gebe es einen Bonus, erklärt Leurs: Bei mindestens 30 Kilogramm Altkleidern gebe es ein Kilogramm Kartoffeln zusätzlich, bei mindestens 50 Kilogramm Altkleidern sogar zwei Kilogramm. Der Tausch ist am Samstag, 26. September, zwischen 10 und 15 Uhr möglich. Das Gelände liegt an der Boxtelstraße, direkt neben einem Getränkecenter. „Wir danken jetzt schon allen, die uns an dem Tag unterstützen!“, sagt Leurs.