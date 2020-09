Fußball-Kreispokal : 0:6 – Borth blamiert sich im Kreispokal in Büderich

Büderich Die BSV-Fußballer zogen am Dienstagabend als erste Mannschaft in die zweite Runde ein. Sascha Ströter schnürte ein Dreierpack. TuS-Trainer Frank Misch nahm die Klatsche auf seine Kappe.

Gerade erst hatte der TuS Borth in der Meisterschaft seine ersten Punkte eingefahren. Am Dienstagabend gab’s den nächsten Rückschlag. Da verlor der favorisierte A-Ligist überraschend deutlich mit 0:6 (0:4) beim B-Ligisten SV Büderich und verabschiedete sich bereits in der ersten Runde aus dem Kreispokal. Die Tore für die in der Liga noch sieglosen Büdericher erzielten Philipp Pähler (10.), Alexander Höppner (12.), Benedikt Friedhoff (36.) und Sascha Ströter (38., 56., 85.).