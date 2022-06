Nordrhein-Meisterschaften : Berninger vom TuS Xanten knackt DM-Norm über 100 Meter

Merrit van Leyen (rechts) vom SV Sonsbeck wurde in der W14-Konkurrenz Zweite über 800 Meter. Foto: Wolfgang Birkenstock

Sonsbeck/Xanten Die 17-jährige Mehrkämpferin wurde in Krefeld Nordrhein-Meisterin über 200 Meter. Im 100m-Sprint kam sie auf Platz zwei. Edelmetall ging auch an Leichtathleten des SV Sonsbeck.

Die Universitätsstadt Ulm hat einiges zu bieten. Ein Kurzurlaub lohnt sich immer. Mitte Juli wird Anna-Lena Berninger in Ulm sein. Nicht wegen der Sehenswürdigkeiten, sondern wegen der Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Jugend. Die U20-Mehrkämpferin des TuS Xanten hat in zwei Sprintdisziplinen die Norm geknackt. Am vergangenen Wochenende bei den Nordrhein-Meisterschaften in Krefeld gelang ihr die Qualifikation über 100 Meter. Die Abiturientin wurde Zweite in neuer Bestzeit von 12,35 Sekunden. Eine Hundertstel fehlte zur Goldmedaille.

Den Titel holte sich die 17-Jährige am zweiten Wettkampftag über 200 Meter in 25,22 Sekunden. Über diese Distanz hatte sie bereits die DM-Norm geschafft. Ihren Trainer Werner Speckert beeindruckte Berninger in Krefeld einmal mehr: „Das war eine sehr gute Vorstellung.“ Auf den Start bei der NRW-Meisterschaft am kommenden Wochenende verzichtet sie.

TuS-Sprinterin Anna-Lena Berninger und Trainer Werner Speckert.

Vom Xantener Verein nahm noch Helena van Bebber (W14) an der Nordrhein-Meisterschaft teil. Im Hochsprung verpasste sie nur ganz knapp als Vierte eine Medaille. Das TuS-Talent kam wie die Drittplatzierte auf 1,51 Meter. Sechste wurde sie im Kugelstoßen (8,83) und Neunte über 80m-Hürden (13,16).

Auch der SV Sonsbeck sammelte in Krefeld Edelmetall. So lief die erst zwölfjährige Merrit van Leyen, die hochgemeldet wurde, über 800 Meter der W14-Konkurrenz auf Rang zwei in 2:29,01 Minuten. Über 80m-Hürden erreichte die Schülerin aus Xanten den siebten Platz (13,60). Über eine Silbermedaille im Hochsprung freute sich Maxima Heekeren mit 1,50 Metern. Trainingskollegin Lilli Noack reihte sich auf Rang vier ein (1,45). Nica Niersmann (U18) wurde Zweite über 1500 Meter in 5:19,39 Minuten. Ihre Schwester Mayla Niersmann (W14) nahm im Hochsprung Bronze mit nach Hause (1,51).