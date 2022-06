Digitalisierung in Heiligenhaus : Stadtteil Isenbügel: Bürgerverein wirbt für Glasfaser

Heiligenhaus Der Bürgerverein Isenbügel setzt bis zum Stichtag 10. Juli auf eine Info-Offensive. Ziel: Genug Interessenten für Glasfaserausbau gewinnen.

(RP/köh) Als vollen Erfolg wertet der Bürgerverein Isenbügel einen Infoabend mit der Firma Muenet, die im Stadtteil für den Glasfaserausbau sorgen soll. Es gab Antworten auf zahlreiche Frage. Kernpunkte: Der Anschluss ist kostenlos. Verträge mit anderen Anbietern sollen nicht gekündigt werden, das übernimmt Muenet. Der Anschluss wird direkt ins Haus gelegt. Die Bauarbeiten beginnen noch in diesem Jahr. Muenet sorgt für reibungslosen Übergang (kein Tag ohne Internet). Die Anschlüsse werden dann freigeschaltet, wenn der Altvertrag ausläuft. Eine feste IP-Adresse ist möglich. Die Tarife sind mit der entsprechenden Bandbreite garantiert. Fünf eigene Monteure stehen bei technischen Problemen bereit, Problembehebung erfolgt meistens am gleichen Werktag. Auf die Präsenzveranstaltung, die am 21. Juni in der Dorfkirche Isenbügel stattgefunden hat, folgt noch eine zusätzliche Online-Info-Veranstaltung am 28. Juni um 19 Uhr, wie schon in dem Muenet –Brief an alle Haushalte vom Juni mit den Kontaktdaten schriftlich bekanntgegeben wurde. Für alle zusätzlichen telefonischen Fragen steht den Isenbügeler Interessenten ein Mitarbeiter der Firma Muenet zur Verfügung. Andreas Richter ist zu erreichen unter Tel.: 02056 260-296-11. Der Bürgerverein Isenbügel hat sich nach eigenem Bekunden schon seinerzeit bei der Einführung von Netcologne für die Isenbügeler Interessen eingesetzt und hofft nun, dass die erforderliche Anzahl von etwa 40 Prozent der Haushalte bis zum Stichtag 10. Juli zusammen kommt, um Digitalisierung voran zu bringen.