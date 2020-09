Xantener Zirkusfamilie : Casselly plant Circusschule und Ferienprogramm

Die Familie Jonny Casselly junior beeindruckt immer wieder durch ihre Akrobatik. Ihr Können will sie nun weitergeben. Foto: Jonny Casselly jr.

Xanten Die Familie Jonny Casselly junior will in Xanten eine Zirkusfamilie aufbauen und Kinder unterrichten – einzeln und in Gruppen. Außerdem plant sie ein Programm für die Herbstferien.

Die Xantener Zirkusfamilie um Jonny Casselly junior plant zwei neue Angebote: Zum einen will sie Privatunterricht für Kinder anbieten, zum anderen bereitet sie ein Programm für die Herbstferien vor. Für beides sind Anmeldungen möglich.

Der Privatunterricht soll im Zirkuszelt in Xanten stattfinden, erklärte die Familie Casselly. Dort hätten sie vielseitige Möglichkeiten, um die Kinder optimal zu fördern. „Außerdem stehen uns verschiedene Reqisiten wie das Trapez, die Tücher und ein Trampolin zur Verfügung.“ Im Unterricht werde es um Körperspannung, Körperbeherrschung, akrobatische Tricks und Choreografien gehen. Es werde Einzelunterricht geben – „hier ist ein intensives Training mit dem Kind möglich“ – und Gruppentraining: „Hier können die Kinder gemeinsam mit anderen Kindern über sich hinauswachsen und Freunde finden, denn uns ist neben dem Training auch der pädagogische Aspekt wichtig.“ Wer Interesse an einem Schnuppertraining habe, könne sich unter Tel. 0179 6758290 melden.

Außerdem bereitet Casselly ein Programm für die Herbstferien vor: Vom 12. bis zum 16. Oktober und vom 19. bis zum 23. Oktober können Kinder am Vormittag im Zirkuszelt in verschiedenen Disziplinen trainieren. Am Nachmittag sind Unternehmungen geplant, zum Beispiel ein Ausflug, eine Fahrt mit der Bimmelbahn, das Bemalen von Leinwänden oder ein Fotoshooting, bei dem die Kinder ihr erlerntes Können zeigen. Am Donnerstagabend soll es zusätzlich einen Filmabend mit Lagerfeuer und Marshmallows geben. Insgesamt gibt es bis zu 40 Plätze. Das Programm richtet sich an Mädchen und Jungen zwischen sieben und zwölf Jahre. Der Preis liegt bei 150 Euro pro Kind, inklusive des täglichen Mittagessens und der Unternehmungen am Nachmittag. Anmeldungen sind unter Tel. 0179 6758290 möglich.

