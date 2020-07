Breitbandausbau in Sonsbeck : Glasfaser auf dem Land: Mehr Zeit für Sonsbeck

Sonsbeck Wegen Verzögerungen bei der Information zur Beseitigung der „weißen Flecken“ verlängert die Deutsche Glasfaser die Frist bis zum Abschluss eines Vertrages bis Mitte August.

Der ursprünglich für Samstag, 25. Juli, festgelegte Stichtag zum Abschluss eines Vertrages mit dem Netzbetreiber Deutsche Glasfaser für ein schnelles Internet im Außenbereich der Gemeinde Sonsbeck wird um drei Wochen verschoben. Aufgrund von Verzögerungen bei der Verteilung des Informationsmaterials an die entsprechenden Haushalte bietet die Deutsche Glasfaser nun noch bis zum 15. August die Möglichkeit für einen Vertragsabschluss. Für die Bürgerinnen und Bürger entstehen grundsätzlich keine Kosten für die Herstellung des Glasfaseranschlusses bei Abschluss eines Vertrages während der Bündelungsphase. Informationen zu den Tarifen gibt es online über die Homepage https://www.deutsche-glasfaser.de/netzausbau/gebiete/foerdergebiet-sonsbeck/ oder auch vor Ort bei den Partnerbetrieben Euronics Hoffmann in Xanten und JHS Datentechnik in Alpen, hat die Verwaltung am Mittwoch mitgeteilt.