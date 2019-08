„Acoustic Plaza“ in Xanten : Am Hafen Xanten trifft Deutschrock auf lateinamerikanische Rhythmen

Sängerin Hannah Stienen erzählt in ihren Liedern von großen Gefühlen. Am Freitag, 16. August, tritt sie bei „Acoustic Plaza“ am Xantener Hafen auf. Foto: FZX

Xanten Zum fünften Mal sorgt die Konzertreihe „Acoustic Plaza“ am Hafen Xanten für eine breite Musikmischung in entspannter Urlaubsatmosphäre.

Wie macht man einen Sommerabend zu etwas Besonderem? Man nehme vier außergewöhnliche Akustik-Acts, die ihre eigenen Songs mit Herzblut präsentieren, dazu eine Open-Air-Bühne mit der Xantener Südsee als Hintergrund und ein aufmerksames und entspanntes Publikum, das die Urlaubsstimmung auf der Promenade des Hafens Xanten genießt. Das Ganze heißt „Acoustic Plaza“ und findet am Freitag, 16. August, bereits zum fünften Mal auf der Promenade am Plaza del Mar statt. Von 19 bis 22 Uhr gibt es dort handgemachte Musik live.

Zu hören ist beispielsweise die Sängerin und Songwriterin Hannah Stienen aus Essen, die in ihren Liedern von Träumen, Enttäuschungen oder der ersten Liebe erzählt. Tiefgehende Texte verpackt sie in melodische Popsongs mit Ohrwurmfaktor. Mit 16 Jahren produzierte Hannah Stienen zusammen mit dem Kölner Country-Duo „Mrs. Greenbird“ ihren Song „Oh My My My“ für das Finale der TV-Show „Dein Song“. Seitdem ist sie auf großen und kleinen Bühnen in ganz Deutschland unterwegs.