Bruderschaft Birten : Viktor-Schützen suchen neuen König

Xanten Die Birtener Bruderschaft beginnt am Freitag, 23. August, ihr Schützenfest.

Auftakt der Feierlichkeiten ist am Freitag, 23. August. Um 19 Uhr beginnt die St.-Viktorbruderschaft Birten ihr Schützenfest mit einem traditionellen Gottesdienst in der St.-Viktor-Kirche Birten. Anschließend findet die Gefallenenehrung am Ehrendenkmal statt. Danach marschieren die Vereine unter Begleitung des Birtener Bundes- und Landestambourkorps auf direktem Weg zum Schützenhaus und feiern dort das Biwak. Tags darauf, am Samstag, 24. August, treten die Schützen um 13.30 Uhr an der Gaststätte „Zum Amphitheater“ an und marschieren dann zum noch amtierenden König Klaus Ratz. Nach einem kleinen Umtrunk beim König geht es dann mit einem Umzug durchs Dorf zur Schützenhalle, wo gegen 16 Uhr das Preis- und Königsschießen der Viktor-Bruderschaft beginnt.