Fußball : Veens Trainer Christian Hauck will Kleves Spielfluss stoppen

SONSBECK/VEEN In der Fußball-Bezirksliga wollen der SV Sonsbeck II und Borussia Veen nicht wieder ohne Punkte vom Platz gehen. Allerdings warten schwere Aufgaben auf sie.

Das heißt für beide am heutigen Abend des zweiten Spieltags also: Bitte etwas länger wach bleiben, auch wenn es draußen schon dunkel geworden ist. Das Spiel der Borussia beim SVS II-Bezwinger aus Kleve wird erst um 20 Uhr angepfiffen. Trainer Christian Hauk hofft, dass sich zur Nachtschicht einige Spieler zurückmelden, die beim Saisonauftakt dann doch schmerzlich vermisst wurden. Mannschaftskapitän Dennis Tegeler wäre ein Kandidat, auch Patrick Bertsch und Eike Schultz in hinterster Reihe täten der Mannschaft gut, die am Bresserberg vermutlich nicht den Ton angeben wird. „Wir müssen versuchen, Kleves Spielfluss zu verhindern, um ihnen so die Lust am Spiel zu nehmen“, sagt Hauk und legt erst einmal Wert darauf, den eigenen Torraum aus der Schusslinie zu nehmen. Fraglich ist der Einsatz von Jakob Münzner, für den die Bezirksligapremiere mit einer Verletzung frühzeitig endete.