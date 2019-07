Plaza Lounge : Xantens Hafen bekommt eine Strandbar

Xanten Das FZX erweitert sein Angebot an der Xantener Südsee: Am Freitag ist die Plaza Lounge eröffnet worden, eine Strandbar mit Sand, Liegestühlen und Sitzecken.

Am Hafen in Xanten ist am Freitagabend eine Strandbar eröffnet worden. Neben dem Plaza del Mar ist dafür eine 200 Quadratmeter große Sandfläche mit Liegestühlen, Sitzgruppen und einer Verkaufshütte aufgebaut worden. Die Strandbar trägt den Namen Plaza Lounge und soll je nach Witterung täglich geöffnet sein: werktags ab 18 Uhr, samstags und sonntags ab 15 Uhr.

„Das ist der richtige Ort, um abends nach der Arbeit für eine Stunde eine Art Kurzurlaub zu machen“, sagte Bürgermeister Thomas Görtz bei der Eröffnung am Freitagabend. Die Bar sei in den vergangenen Tagen schon einmal getestet worden, direkt seien Menschen auf die Sandfläche gekommen, berichtete Meyer. „Ich glaube, das wird ein Hit.“ Vielleicht werde die Plaza Lounge auch noch ausgebaut. Er wolle sich in nächster Zeit anschauen, welches Angebot andere Strandbars hätten, zum Beispiel diejenigen in Düsseldorf.