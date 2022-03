10.000 Euro in Wesel investiert : Spiering eröffnet Weber Store zum Start in Grillsaison

Wesel Mehrere 10.000 Euro hat das Familienunternehmen aus Oberhausen am Standort Rudolf-Diesel-Straße in Wesel investiert. Innerhalb von zwei Monaten ist der neue Laden entstanden.

Christian Spiering hat in den vergangenen Tagen nicht sonderlich viel Schlaf bekommen. Meist gerade mal fünf Stunden. Ansonsten hat er eigentlich nur gearbeitet. Denn zum traditionellen Start in die Garten-Saison am ersten März-Wochenende sollte der neue Weber Store unbedingt fertig werden. Und am Ende ist Christian Spiering froh und glücklich, dieses Ziel zusammen mit seinem Team erreicht zu haben.