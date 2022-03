Kultur in Ratingen : Ausnahmetalent spielt  Kammerkonzert auf der Wasserburg

Ratingen Nach erneuter coronabedingter Zwangspause startet die Kulturstiftung am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr mit einem Kammermusikabend wieder ihre Konzertreihe. Zu Gast ist das Ares Trio.

() Initiator des Konzerts ist der Cellist Matthias Balzat. Gerade als bester Solist der Robert Schumann Hochschule Düsseldorf gekürt, spielte das Ausnahmetalent im vergangenen Sommer auf der Burg und entfachte große Begeisterung. Noch am selben Abend wurden Pläne für einen Auftritt mit dem Ares Trio geschmiedet. Balzat tourt als Solist mit namhaften Orchestern durch Australien und ganz Europa und gewann zahlreiche Wettbewerbspreise. In der Zeit der Pandemie gründete er mit Carlotta Malquori, Violine, und Andrea D´Amato, Klavier, ein Trio.

Carlotta Malquori studierte am Konservatorium in Rom , bevor sie das Erasmus Programm an die Düsseldorfer Musikhochschule führte, wo sie ihre Ausbildung unter anderem bei Noe Innui fortsetzte. Das spannt einen Bogen zur Kulturstiftung, denn er trat bereits 2008, damals selbst noch Student, in der Burg auf und kehrte noch einige Male zu Konzerten dorthin zurück. Das hohe Niveau von Malquoris Spiel verschaffte ihr Eingang in namhafte Orchester.

Der Pianist Andrea D´Amato legte mit Auszeichnung am Konservatorium in Rom seinen Master in den Fächern Klavier und Kammermusik ab. Seine erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben und Meisterkursen verhalfen ihm insbesondere in Italien, wo er inzwischen auch unterrichtet, ein beachtliches Renommee. In seiner Vita verrät er außerdem, dass er auch gerne Rockmusik spielt auf Keyboard und Synthesizer.