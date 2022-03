Italien-Feeling an Düsseldorfs Flughafen : Ein weißer Affe am Düsseldorfer Flughafen

Der weiße Affe begegnet den Gästen an vielen Stellen im Restaurant White Monkey am Flughafen. Foto: ANDREAS WIESE

Düsseldorf Das Schweizer Unternehmen Marché International hat ein neues Restaurant eröffnet. Dort soll italienisches Lebensgefühl vermittelt werden.

Das White Monkey soll laut Oliver Altherr, CEO Marché International, kommunikativ und offen sein. Das moderne Konzept wurde in enger Zusammenarbeit mit den Kreativköpfen der Ippolito-Fleitz-Group entwickelt. Italienischer Charme soll in der Location am Flughafen zum Tragen kommen.

160 Gäste können Platz finden, 35 Mitarbeiter sind am Start. Im Barbereich gibt es eine Auswahl an frisch gemixten Longdrink- und Cocktail-Klassiker sowie Antipasti. Materialien und Farben sollen Erinnerungen an das italienische Lebensgefühl der 1960er Jahre wecken. Unterschiedliche Holzarten und -töne, großformatige Natursteinfliesen und erdige Farbtöne kontrastieren zu grafischen Motiven in lebendigen Farben. Und der weiße Affe begegnet den Gästen an vielen Stellen im Restaurant.