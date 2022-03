Umsetzung hätte große Folgen : Grüne wollen blühende Wegeränder in Hamminkeln

Hamminkeln Die öffentlichen Flächen, die zurzeit beackert werden, sollen grünen. Die Stadt soll für mehr Biodiversität ein Konzept erarbeiten, um den ökologischen Wert zu steigern. Dafür müssten die Wegeränder aber erheblich breiter werden.

Einen entsprechenden Antrag hat die Grünen-Fraktion bereits gestellt und dafür im Rat 5000 Euro im laufenden Etat bekommen. Jetzt wollen die Ratsmitglieder Ute Kleta und Thomas Becker ihrem Vorhaben einen Schub verleihen. Am Donnerstag stellten sie am besagten Thünenweg ihre Absichten vor. Genauer gesagt: die Aufstellung einer Biodiversitätsstrategie für Hamminkeln . Das soll substanziell geschehen und mit Blick auf die ökologische Qualität, wie die Lokalpolitiker deutlich machten.

Größe Thomas Becker hat mittels Luftbildern die Länge der Ackersäume berechnet und damit, welche Fläche für die Biovielfalt am Wegesrand zusammenkäme. „Ich bin auf knapp 50.000 Quadratmeter gekommen“, sagt er. Er glaube, dass es insgesamt in Hamminkeln aber mehr sei. Die Grünen sagen, dass laut Untersuchungen knapp 45 Prozent der Insektenarten bedroht, selten geworden oder ausgestorben sind.

„Wir wollen nicht Ausgleichsmaßnahmen mit irgendwelchen Ökopunkten umsetzen, das ist ja wie eine Art Ablasshandel. Wir wollen zusammenhängende Flächen entlang der Wege und die Rückholung städtischer Wegeränder zum Zweck der Artenvielfalt“, erläutert Thomas Becker. Dafür soll sich die Verwaltung auch um Fördergelder bemühen, findet er, wobei man in diesem Zusammenhang aber ganz am Anfang stehe. Ute Kleta meint, dass die Stadt bei der ökologischen Aufwertung das Rad nicht neu erfinden müsse, sondern auf Erfahrungen anderer Kommunen aufbauen könne. Dazu solle man das Fachwissen von Naturschutzbund und Biologischer Station Wesel einholen. Das aber wäre aus Sicht der Grünen erst ein Anfang. „Mit ein paar Blühstreifen und Sonnenblumen ist es nicht getan“, sagt Becker.

Was auch immer geschieht: Die Grünen wollen ein Auge auf die Entwicklung am Wegesrand haben und über die Fortschritte des Projekts zweimal jährlich im Rat Bericht erhalten. Thomas Becker würde es freuen, wenn neue Hecken entstehen. Mehr noch: Sie seien nötig. Sie hätten „großes Potenzial“, würden Vögeln und Kleintieren Lebensraum geben. Dafür braucht es Raum, und der sei laut Grünen vorhanden, wenn die Wegesränder wie vorgesehen sechs Meter breit wären.

Aber: Viele Äcker werden aktuell bis nahe an die Wirtschaftswege genutzt, der grüne Rand ist dann vielleicht einen bis eineinhalb Meter breit. Ob das aus Unwissenheit oder mit Absicht geschieht, ist ungewiss, so die Grünen. „Wir wollen keine Konfrontation mit den Landwirten“, sagen Ute Kleta und Thomas Becker. Es sei klar, dass man sich an einen Tisch setzen müsse, um zu überzeugen.

Eine weitere Folge der Aufwertung und Ausweitung der Ränder würde die Stadt betreffen. Sie, so die beiden Grünen, sei für die Pflege der Wegesränder und ihres Bewuchses zuständig. Breitere Ränder bedeuten auch mehr Aufwand: Die Pflegearbeiten würden sich also ausweiten. Die Landwirte sollen zur Kooperation animiert werden. Die Stadt, so die Grünen, sei laut geltender Gesetzeslage in NRW verpflichtet, die Wegestreifen zurückzugewinnen und heimischen Arten mehr Lebensraum zu geben.