Missbrauchsgutachten im Bistum Münster : Verurteilter Sexualstraftäter predigte mehr als 20 Jahre lang in Wesel

Ein dunkles Kapitel Kirchengeschichte schlägt Wellen bis nach Bergerfurth. Gab es auch hier Missbrauchopfer? Foto: dpa/Nicolas Armer

Wesel Ein Skandal aus den 60er-Jahren kommt erst jetzt ans Licht: Das Bistum Münster setzte einen verurteilten Missbrauchstäter als Pfarrer in Wesel ein. Am Donnerstag gibt es zu dem Thema eine Gemeindeversammlung. Was zu dem Fall bekannt ist.