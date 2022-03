Anliegen des Seniorenbeirats : Wie die Gemeinde Schermbeck für Barrierefreiheit sorgt

Manfred Knappernatus zeigt den Bedarf an der Kempkesstege. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Leiter des Technischen Tiefbauamtes hat im Bauausschuss drei Stellen benannt, die in einem ersten Schritt umgebaut werden. Denn der Seniorenbeirat sieht größeren Bedarf. Um welche Stellen es noch geht.

Die Gemeinde Schermbeck setzt nun einen Wunsch um, den der Seniorenbeirat schon vor Beginn der Corona-Pandemie geäußert hatte. Im Interesse der älteren und gehbehinderten Bürger und besonders für Personen, die Rollstühle und Rollatoren benutzen müssen, hatte das Gremium den Wunsch geäußert, dass an zehn Stellen in der Gemeinde eine Verbesserung der Barrierefreiheit erreicht werden sollte. Bemängelt wurden Absenkungen von Bordsteinen an Übergängen zu Rad- und Gehwegen sowie an Einfahrten.

In der Sitzung des Seniorenbeirates am 14. Oktober 2019 wurde beschlossen, dem Bau- und Liegenschaftsausschuss vorzuschlagen, in einer der nächsten Sitzungen das Thema Barrierefreiheit zu beraten. Zusammen mit Andreas Eißing, dem Leiter des Technischen Tiefbauamtes, besichtigten die Seniorenbeiratsmitglieder Friedhelm Stoltenberg und Manfred Knappernatus Stellen im Gemeindegebiet, an denen einen Verbesserung vorgenommen werden sollte, insbesondere zunächst an folgenden Stellen oder Übergängen: Bösenberg – Bleichwall, Busbahnhof – Rewe, Kempkesstege – Zum Alten Rathaus, Kempkesstege – Evangelischer Kindergarten/Gemeindehaus, Adolf-von-Kleve-Straße Richtung Blumen Stricker, von Blumen Stricker Richtung Spielplatz, Pöttekamp Richtung Drogerie Rossmann, Baumarkt Fasselt zur Marellenkämpe, Rundweg Mühlenteich zum Lichtenhagen. Vorrangig sollte mit dem Übergang Kempkesstege – Evangelischer Kindergarten/Gemeindehaus begonnen werden.