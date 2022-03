Beitrag aus dem Haushalt reicht nicht aus : Maroder Uefter Weg soll mit Fördermitteln saniert werden

Für die teure Sanierung des Üfter Weges zwischen Malberger Straße und Zum Tüssenbrand will die Gemeinde einen Förderantrag stellen. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Der Bauausschuss der Gemeinde Schermbeck hat einen entsprechenden Beschluss einstimmig gefasst. Die Kosten sind doppelt so hoch wie im Haushalt 2022 eingeplant. Noch unklar ist jedoch, ob in diesem Jahr überhaupt Gelder fließen.

Im Haushalt für das Jahr 2022 stehen für die Sanierung des genanten Straßenabschnitts insgesamt 140.000 Euro zur Verfügung. Dieser Betrag reicht aber bei weitem nicht aus, wie es heißt. Bei den vorbereitenden Bodenuntersuchungen wurden sowohl im Asphaltaufbau inklusive der Tragschichten als auch bei den darunterliegenden Böden sowie in den Bankettbereichen hohe Belastungen festgestellt. Es wurden sogar Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) nachgewiesen. Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen sind die belasteten Materialien fachgerecht zu entsorgen, was sich erheblich auf die Gesamtkosten des Bauvorhabens auswirkt. Eine aktuelle Kostenermittlung beziffert die Gesamtkosten auf rund 285.000 Euro – und somit fast doppelt so hoch wie ursprünglich gedacht.