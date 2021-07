Geheime Abstimmungen im Rat : Deshalb gibt es in Hamminkeln weiter ein System mit Müllwaage

Hamminkeln Die CDU ließ nicht locker und ging gegen das bisherige System voll auf Konfrontation. Sie setzte langwierige, geheime Abstimmungen durch – mit knappem Ergebnis. Nur bei wenigen Punkten herrschte Einigkeit.

„Ich frage mich allen Ernstes, was wir hier machen. Seit 27 Jahren haben wir das Wiegesystem. Die CDU hatte immer Mehrheit und nicht das System geändert. Jetzt wird nur gestritten. Parteien wurden verleumdet und diskriminiert, das macht die Stimmung kaputt.“ Jörg Adams, SPD-Fraktionsvorsitzender, war stinkig im Rat, als es hoch herging in Sachen Müllsystem. Johannes Flaswinkel (Grüne) meinte, nur weniger Müll zähle, dafür brauche man die Waage. Die CDU wiederum verwies auf ihre Bürgerumfrage, nicht repräsentativ, aber als klares Stimmungssignal gegen das Wiegen.

Es ging final im Rat um die Frage: Müllsystemwechsel oder nicht? Die endlose Debatte, die irgendwo zwischen Ideologie, offenem Schlagabtausch und Sturheit rangierte, gipfelte in geheimen Abstimmungen der besonderen Art; die CDU hatte diese in der Hoffnung auf Abweichler beantragt. Da es drei Punkte gab, musste drei Mal an die Urne geschritten werden. Die FWI, die eigentlich den Antrag gestellt hatte, das Entsorgungssystem zu überprüfen, schwieg sich aus. In den geheimen Abstimmungen ging dann der Verwaltungsvorschlag durch. Heißt: es bleibt beim Wiegesystem und der entsprechenden jetzt anstehenden Ausschreibung.

Um was ging es eigentlich inhaltlich? Die Auftragsausschreibung der Müllentsorgung steht nach den Sommerferien an, dafür braucht man politische Vorgaben. CDU und FWI wollten auf das Volumensystem umsteigen und die Müllwaage einmotten. Grund war unter anderem das für ältere Leute beschwerliche Bringsystem einiger Müllarten. CDU-Fraktionsvize Marcel Opladen erläuterte, im Bauausschuss zuvor sei die Entscheidung mit einer Stimme Abstand knapp gewesen. Die Chance, Umfaller zu finden, griff aber nicht. Auch im Rat standen SPD, Grüne, FDP und USD stramm zum bestehenden Wiegesystem.

Den Weg zum Systemwechsel wollte die CDU Punkt für Punkt ebnen, was sie entsprechend beantragt hatte. In geheimen Abstimmungen standen die Fronten aber fest. Abstimmung eins umfasste den Knackpunkt: Die Verwaltung soll für den Restabfall die Ausschreibung eines Volumensystems durchführen, also die Windelentsorgung im Restmüll stattfinden. Mit 20 zu 18 Stimmen setzten sich SPD, Grüne, FDP und USD durch. 18 „Ja“ – wohl von CDU und FWI – reichten ebenfalls nicht in Abstimmung zwei, als für die Bioabfallentsorgung im Holsystem eine Biotonne auf freiwilliger Basis ausgeschrieben werden sollte. Die zentrale Grünschnittannahme Güterstraße war dabei unstrittig. Abstimmung drei ging etwas anders aus: Der Vorschlag lautete, für Leichtstoffe neben dem Gelben Sack die Gelbe Tonne einzuführen oder eine Wertstofftonne zu prüfen – also standen zwei Systeme zur Wahl. 19 Nein-Stimmen, 18 Ja-Stimmen und eine Enthaltung waren das geheim abgegebene Ergebnis.