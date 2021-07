Kommentar zur Müllsystem-Debatte : Aus dem Ruder gelaufen

Meinung Hamminkeln Diese Überstunden-Sitzung war vertane Lebenszeit für die Ratsmitglieder ebenso wie für die Verwaltung. Mit den geheimen Abstimmungen erwies die CDU der Demokratie vor Ort zudem ein Bärendienst. So geht es nicht.

Diese Situation war einmalig in der Ratspolitik, sie war in dieser Art ebenso abstrus wie überflüssig. Die an sich nötige Debatte über Verbesserungen des Müllsystems war angebracht, nachdem 27 Jahre lang eine Waage in Hamminkeln genutzt wird. Dass es zu Kampfabstimmungen kommt, gehört zur Politik, aber die Form mit mehrfachen geheimen Wahlen war die schlechteste aller möglicher Ideen. So lief alles aus dem Ruder – ein Bärendienst für die Demokratie vor Ort.