Polit-Streit in Hamminkeln : Bürgermeister kritisiert Politiker scharf

Hamminkeln Zwischen Verwaltung und Politik rumort es seit Monaten gewaltig. Bürgermeister Bernd Romanski hat im Rat nun zu einer Wutrede gegen Teile der Politik angesetzt. Der Umgang mit der Verwaltung sei „befremdlich“. Auch wegen der Arbeitsgemeinschaften gibt es Zerwürfnisse.

Bürgermeister Bernd Romanski hat im Rat den Umgang von Teilen der Politik mit der Verwaltung kritisiert. Er verlas in der Marathonsitzung am Donnerstag in Bezug auf die Mülldebatte – mit ausdrücklichem Dank an seine Mitarbeiter – eine vorbereitete Stellungnahme, in der er konkrete politische Aussagen, aber auch Misstrauen und Stimmungsverfall ansprach. So könne es nicht angehen, sagte er, dass Parteivertreter – hier zielte er auf die CDU ab – öffentlich behaupten würden, dass die Verwaltung Daten zurückhalte, um das bestehende Müllsystem zu schützen. Oder, dass der städtische Grünschnitt zu Lasten der Gebührenzahler an der Grünschnittannahme entsorgt werde.