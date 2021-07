An der Weseler Rheinpromenade : Unbekannte stehlen Haxen, Schinken und Cola

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 0281 1070 zu melden. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Offenbar sehr durstige und hungrige Diebe sind in der Nacht zu Mittwoch in das Kühlhaus einer Gaststätte an der Weseler Rheinpromenade eingestiegen. Erbeutet haben sie 15 Schweinehaxen, 2,5 Kilo Serranoschinken und eine Kiste Cola.

Wie die Polizei mitteilt, hatte die Beute einen Wert in Höhe von 200 Euro. Der Inhaber der Gaststätte rief um kurz nach elf Uhr die Polizei, als er morgens den Verlust bemerkte. Die Einbrecher hatten, so die Polizei, offensichtlich eine kleine Party geplant. Zum Abtransport der Beute stahlen sie gleich noch eine große rote Lebensmittelkiste, in die sie alles einpackten.

Der Bereich der Gaststätte wird videoüberwacht. Auf den Aufzeichnungen konnten die Ermittler lediglich zwei dunkelgekleidete Männer erkennen. Einer von ihnen trug eine auffällig gemusterte, kurze Hose. Der zweite Verdächtige trug eine dunkle Jacke mit auffälligem Logo der Firma Nike. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 0281 1070 anzurufen.

(RP )