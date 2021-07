Einzelkämpfer steht auf Einzelabstimmung : Ego-Trip auf Kosten anderer im Leverkusener Stadtrat

Geduldsfäden gibt’s auch to go. Foto: Stephan Seeger

Leverkusen Benedikt Rees von der Klimaliste ist gegen En-bloc-Abstimmungen. Um zu zeigen, dass er auch noch da ist. Damit strapaziert er die Geduld von Ratsleuten und Publikum. Ein Kommentar.

Den längsten Atem im Rat hatte bis her Erhard Schoofs. Der Bürgerlisten-Fraktionschef verstand es, die Redezeit von vier Minuten zu überschreiten und die Ermahnungen der Sitzungsleitung zu ignorieren oder zu kommentieren. Nun hat Schoofs seinen Meister gefunden: Benedikt Rees, Klimaliste, Einzelvertreter im Rat. Ein Mann, der viel zu sagen hat, oder besser: viel reden will. Aber schweigt, wo er zuvor offenkundig Redebedarf signalisiert hatte. Beispiel Ratssitzung am Montag. Zu Beginn lässt der Sitzungsleiter über die En-bloc-Abstimmung zu etlichen Tagesordnungspunkten abstimmen. Heißt: Über diese Themen herrscht bereits Einvernehmen, so dass sie nicht mehr diskutiert werden müssten. In einer Mammutsitzung mit 83 öffentlichen Tops hätte das Zeit gespart. Rees votierte als einziger gegen die En-Bloc-Abstimmung. Jedes der Themen musste aufgerufen werden. Um doch direkt abgestimmt zu werden. Denn Rees, von dem man hatte meinen können, er wolle sich zu den Punkten äußern, schwieg. Ja, aber: Wenn er doch nichts zu sagen hatte, warum verweigerte er En-Bloc? Um Inhalte ging es ihm demnach nicht. Sondern wohl nur darum, zu zeigen, dass auch er Einfluss im Rat hat. Ein Machtspielchen, ausgetragen auf dem Rücken der Ratskollegen, der Verwaltung, der Bürger, deren Geduldsfaden vor Ort und am Rats-TV-Bildschirm er ohne Grund strapazierte. Demokratie muss auch das aushalten können. Aber die klare Frage nach der Sinnhaftigkeit dieser Zeitverschwendung stellt sich unweigerlich. Reflektiertes Verhalten sieht anders aus. LH