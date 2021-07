Abschied nach vielen Jahren : Zwei Lehrerinnen verlassen die Konrad-Duden-Realschule

Die beiden Lehrerinnen Ulrike Moll (l.) und Birgit Niesen, die viele Jahre zum Kollegium der Konrad-Duden-Realschule in Wesel gehörten, gehen zum 1. August in den Ruhestand. Foto: Konrad-Duden-Realschule

Wesel Die Konrad-Duden-Realschule verabschiedet zum 1. August zwei Lehrerinnen aus dem Kollegium. Birgit Nielsen und Ulrike Moll gehen dann in den Ruhestand. Was beide an der Schule bewirkt und erlebt haben.

Zwei langjährige und beliebte Lehrerinnen der Konrad-Duden-Realschule (KDR) gehen in den Ruhestand. Birgit Nielsen und Ulrike Moll verlassen das Kollegium vor dem neuen Schuljahr. „Beide Kolleginnen haben in all der Zeit an der KDR das Leben in der Schule und die Weiterentwicklung der Schule erheblich mitgeprägt“, teilte die Schule mit. Sie hätten sich auch in den schwierigen letzten eineinhalb Jahren während der Corona-Pandemie nicht unterkriegen lassen und sich mit vollem Einsatz und Herzblut den neuen Herausforderungen gestellt – und diese gemeinsam mit dem Rest des Kollegiums gemeistert. „Wir sagen Danke für die hervorragenden Leistungen und die gute Zusammenarbeit.“

Birgit Niesen trat nach ihrem zweiten Staatsexamen im Mai 1985, damals als Frau Bröhenhorst, ihren Dienst am 1. August 1985 an der Städtischen Realschule für Jungen und Mädchen im Schulzentrum Wesel Nord, später KDR, an. Neben den Fächern Deutsch und Musik hat sie auch Politik unterrichtet. Sie war in all den Jahren immer auch Klassenlehrerin. In den letzten Jahren hat sie sogar die Kinder ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler unterrichten können.

Als Klassenlehrerin hat sie viele Elternabende und Klassenfeiern und auch zahlreiche Wandertage und -fahrten geplant und durchgeführt. Besonders prägend waren die Abschlussfahrten nach Berlin, Freiburg, Luxemburg und Bingen am Rhein. In ihrer Zeit an der KDR hat Niesen unterschiedliche Schulfeste und Feierlichkeiten durch musikalische Beiträge mit diversen Musik-AGs geprägt – etwa die Flöten- und Orff-Gruppen, die Schulband oder die Musical-Aufführung in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe. Sie wird nun nach 36 Jahren am 1. August in den Vorruhestand treten und sich neuen Aufgaben widmen.

Ebenso wird Ulrike Moll in ihren Ruhestand treten. Sie ist seit dem Jahr 2000 an der KDR tätig und unterrichtete die Fächer Französisch und Geschichte. Seit ihrem Start hat sie als Fachvorsitzende den Fachbereich Französisch weiter ausgebaut und die Durchführung von Kursfahrten nach Paris und Straßburg fest an der Schule etabliert.

Seit 2007 hatte sie zudem die Verantwortung für den Ausbau der Berufsorientierung übernommen. Sie hat den Berufemarkt an der Schule eingeführt, den sie seit 2010 regelmäßig organisierte und durchführte. In dieser Zeit hat sie zahlreiche neue Kontakte zu außerschulischen Partnern geknüpft und diese regelmäßig gepflegt, so dass diese Partner auch heute noch eng mit der KDR zusammenarbeiten, zum Teil auch Ausbildungen für Schülerinnen und Schüler anbieten und die KDR in vielerlei Hinsicht unterstützen. Seit acht Jahren arbeitete sie darüber hinaus aktiv im Lehrerrat.

(RP)