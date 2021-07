Das sind die Pläne : Gemeinde Schermbeck kauft Anteile an Baufirma

Schermbeck Die Gemeinde wird Gesellschafter bei der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH. Die Investition bei einem der führenden Anbieter am linken Niederrhein soll sich auszahlen. Das Ziel: bezahlbaren Wohnraum schaffen.

Gegen die Stimmen von Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Zukunft Schermbeck haben sich die Mitglieder des Gemeinderates von Schermbeck für den Erwerb eines Geschäftsanteiles an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH in Höhe von 247.000 Euro ausgesprochen. Einen entsprechenden schriftlichen Antrag hatte die CDU-Ratsfraktion am 1. April 2020 gestellt.

Am 9. Dezember 2020 stellte der Geschäftsführer Gerd Hübsch im Rahmen einer Präsentation die am 31. März 1954 in Moers gegründeten Gesellschaft vor, die 1982 ihren Unternehmenssitz nach Kamp-Lintfort verlegte. „Die Grafschaft Moers GmbH ist mit 2113 Wohneinheiten und einer Gesamtwohnfläche von 134.900 Quadratmetern einer der bedeutenden Anbieter am linken Niederrhein“, berichtete Hübsch. Das Kerngeschäft bestehe in der Errichtung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Wohngebäuden.