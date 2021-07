Vorfall in der Fußgängerzone : Unbekannte setzen Kinderkarussell in Brand

Das Kinderkarussell ist komplett zerstört. Foto: Klaus Nikolei

Wesel Am frühen Freitagmorgen brennt das Kinderkarussell in der Weseler Innenstadt lichterloh. Nach Angaben der Polizei entsteht dabei ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Nun werden Zeugen gesucht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unbekannte haben ein Kinderkarussell in der Weseler Fußgängerzone angezündet. Die Tat müsse sich am Freitag zwischen 00.35 Uhr und 02.20 Uhr abgespielt haben, teilte die Polizei mit. Polizeibeamte hätten die Innenstadt und somit auch die Fußgängerzone rund um die Hohe Straße letztmalig um 00.35 Uhr bestreift. Um diese Uhrzeit sei das Karussell noch nicht beschädigt gewesen.

Als Zeugen das Feuer bemerkten, habe das Karussell bereits lichterloh gebrannt. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 0281 1070 melden.

(RP)