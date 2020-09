Sportverein in Wermelskirchen : Optimismus beim Ski-Club

Wermelskirchen Der 1952 gegründete Verein hat Fahrten für den kommenden Winter gebucht. Die Badminton-Abteilung befindet sich nach dem Lockdown wieder im Trainingsbetrieb. Bisher löste die Pandemie keinen Mitgliederschwund aus.

Trotz Klimawandel und Corona-Pandemie blickt der Ski-Club Wermelskirchen zuversichtlich in die Zukunft. „Wir versuchen im Herbst mit dem Ski-Training zu beginnen“, kündigt der Ski-Abteilungsleiter Ulf Ramspott auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Dabringhausener Restaurant „Markt 57“ an. Neben einer Fahrt von Jugend-Sportlern im Oktober nach Sölden in Österreich seien für die Wintersaison weitere Fahrten geplant. „Wir treiben Outdoor-Sport, und die Jugendlichen machen kein Après-Ski“, meinte Ramspott, der sich an die Saison 2019/2020 erinnert, in der an Ski-Fahren kaum zu denken war: „Erst hat es geregnet, dann kam Corona.“ Er hoffe darauf, dass es im kommenden Winter einmal wieder schneie.