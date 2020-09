Wermelskirchener Grundschule : Schwanenschule feiert Auszeichnung als „Schule der Zukunft“

Wermelskirchen Zum Thema „Fair ist, wenn’s allen gut geht“ wurde die Grundschule in der Jahnstraße zum dritten Mal von der Natur- und Umweltschutzakademie NRW als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Am Mittwoch wurde dies gefeiert.

Nach vier Jahren langer Arbeit wird die Schwanenschule von der Natur- und Umweltschutzakadamie (NUA) des Landes erneut als „Schule der Zukunft“ ausgezeichnet. Bescheid bekommen hatte Katrin Wagner schon vor den Sommerferien. „Leider konnte die offizielle Feier im ‚Bergischen Löwen’ in Bergisch Gladbach dieses Jahr nicht stattfinden“, bedauert die Schulleiterin. Dafür sei am Mittwoch nun intern mit den Kindern gefeiert worden. Immerhin.

Kurz nach der Bekanntgabe habe sie bereits Türschild, Urkunde und Fahne der NUA erhalten. Im Rahmen der Feier übergab sie diese an die Kinder. „Es war sehr schön, nun doch in einer sehr kleinen, jedoch wunderbar wertschätzenden Atmosphäre die Übergabe des Schildes auf dem Schulhof durchführen zu können“, sagt Wagner. Sie ist stolz auf ihre Schule: „Ein dickes Dankeschön an die Kinder und das gesamte Team, das in den vergangenen Jahren so viele wunderbare Ideen hatte und diese mit viel Engagement umgesetzt hat. Das ist nicht selbstverständlich und hat viel an der Schule bewirkt.“