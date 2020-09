Neuer Verein in Wermelskirchen : „Grenzfrei“ für Kreativität und Inklusion

INFO

Anfänge Vor drei Jahren hat Monica Chillotti das Integrationsprojekt „Grenzfrei“ ins Leben gerufen. Zuerst startete das Theater-Projekt als AG an einer Realschule. Als die letzte AG auslief, wollten Chillotti und Sabine Enzmann fernab von schulischen Angeboten, Kinder und Jugendlichen eine Bühne bieten und verlegten die Proben kurzerhand in ihr Atelier an der Wustbacher Straße.

Auftritte Bisherige Projekte von „Grenzfrei“ sind unter anderem die „Cabaret“-Reihe: Hiermit ist die Gruppe bereits in der Katt und in dem alten Haro-Gebäude in Elbringhausen aufgetreten.

Kontakt Wer mitmachen möchte oder Fragen zu den Projekten und Ideen hat, kann sich unter telefonisch unter 02196 / 93205 oder 0177 / 319 7900 bei Sabine Enzmann melden.