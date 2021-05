Bildung in Kamp-Lintfort : Die Unesco-Gesamtschule behält das Fairtrade-Gütesiegel

Kamp-Lintfort Die Auszeichnung muss alle zwei Jahre neu beantragt werden. Trotz Corona-Pandemie haben Schüler, Eltern und Lehrer zahlreiche Fairtrade-Aktionen organisiert. Auch auf der Landesgartenschau waren sie präsent.

„Wir sind stolz darauf, dass die Unesco-Schule diesen Titel erneut verliehen bekommt. Er würdigt den eindrucksvollen Einsatz unserer Schüler und Lehrer, die sich mit großer Verantwortung für fairen Handel an der Schule und im Schulfeld einsetzen“, freut sich Schulleiterin Sabine Kliemann. „Mit viel Engagement haben Kinder aus der Klasse 6 im Dezember 2019 in einer Aktion, an der auch die Stadt teilnahm, faire Plätzchen gebacken“, erzählt Petra König, Fairtrade-Koordinatorin der Schule. Nach dem ersten Lockdown, der erst einmal alle Aktivitäten stoppte, ging es auf der Landesgartenschau weiter. Kinder der Klasse 5 veranstalteten eine Lesung zu den Kinderrechten und Schülerinnen des Jahrgangs 10 engagierten sich im Weltgarten. Das Jahr endete mit dem Verkauf fairer Adventskalender an Schüler und Lehrer. Auch die Mensa biete einige faire Produkte an, und im Lehrerzimmer werde fairer Kaffee getrunken. Lehrerin Mara Esser: „Wir freuen uns auf weitere tolle Aktionen, so dass wir auch beim nächsten Mal wieder einen Antrag auf die Titelerneuerung als Fairtrade-School stellen können.“