Wermelskirchener angeklagt : Im Internet bestellte Baumrinde führt vor Gericht

Wermelskirchen Weil ein 43-jähriger Wermelskirchener Kleidung färben und dafür Drogenhaltige Rinde verwenden wollte, musste er sich wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln vor Gericht verantworten.

Ja, so räumte der Rechtsanwalt des Angeklagten direkt ein, sein Mandant habe die Ware bestellt. „Es gibt derzeit eine große Welle an Ermittlungen wegen dieser Art von Baumrinde – die aber tatsächlich zum Färben von Stoffen verwendet werden kann. Mein Mandant hatte keine Ahnung davon, dass in der Rinde Drogen enthalten sind“, sagte der Anwalt. „In der Anklage ist keine Feststellung zur Wirkstoffkonzentration angegeben.“ Das sei verfahrenstechnisch nicht in Ordnung.