Gerichtsverfahren in Wipperfürth : Keine Beweise für Fahrerflucht

Hückeswagen/Wermelskirchen Der Angeklagte soll in Dörpe auf ein Fahrzeug aufgefahren sein. Wenige Tage nach dem Vorfall meldete der Mann seinen Wagen als gestohlen. Der Richter stellte das Verfahren gegen Zahlung an die Kreisverkehrswacht ein.

Ein 33-jähriger Wermelskirchener, der in einem Hückeswagener Unternehmen im Gewerbegebiet West 2 arbeitet, musste sich wegen des Vorwurfs der Fahrerflucht im Oktober des Vorjahres in Dörpe vor dem Amtsrichter verantworten. Dabei nahm der an sich recht simple Fall eine kuriose Wendung, weil der Angeklagte wenige Tage nach dem Vorfall auf der Polizeiwache in Burscheid sein Auto als gestohlen meldete.