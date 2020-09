Fußball : VfB 03 Hilden wartet auf letzte Ergebnisse der Corona-Tests

Dennis Lichtenwimmer (links), hier mit Neuzugang Isaac Kang, nahm selbst an der Testung teil. Foto: VfB 03 Hilden

Hilden Die Ungewissheit neigt sich dem Ende zu. Spätestens am Freitag sollten alle Fußballer des VfB 03 Gewissheit haben. Dann will der Verein Gespräche mit dem Kreisgesundheitsamt in Mettmann führen.

Seit zehn Tagen kämpfen die Fußballer des VfB 03 gegen einen Kontrahenten, über dessen sportliche Qualitäten wenig bekannt ist, der aber derzeit gleich zwei Mannschaften des Hildener Traditionsklubs außer Gefecht setzt. Längst ist der Coronavirus weltweit bekannt, doch es ist immer noch schwierig, ihn wirksam zu bekämpfen.

Alles fing Dienstag vor einer Woche mit Halsschmerzen eines Spielers der VfB-Reserve an, der sich daraufhin einem Corona-Test unterzog. Das Ergebnis: positiv. Weitere Fußballer ließen sich freiwillig testen und am Freitag vergangener Woche stand fest: Zwei Spieler der Zweiten und drei Akteure der Ersten hatten ebenfalls positive Ergebnisse. Daraufhin sagte der Verein die Oberliga-Partie beim 1. FC Monheim und das Landesliga-Duell gegen den 1. FC Wülfrath ab, der Spiel- und Trainingsbetrieb sollte bis zum 1. Oktober ruhen.

Nach Rücksprache mit dem Kreisgesundheitsamt Mettmann erfolgte am Mittwoch von 12 bis 16 Uhr eine Reihentestung für die erste und zweite Mannschaft. Im Fünf- bis Zehn-Minuten-Takt traten die einzelnen Fußballer zu ihren Terminen an. Jene, die im Kreis Mettmann wohnen, bekamen übrigens Quarantäne vom Gesundheitsamt angeordnet. Andere Sportler aus Remscheid, Solingen oder Düsseldorf blieben davon verschont.