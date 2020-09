Ausdauersport : So überbrücken Triathleten die Corona-Zeit

Der GochNess-Triathlon musste in diesem Jahr abgesagt werden. Der TV Goch hofft, dass die Veranstaltung 2021 wieder stattfinden kann. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Richtige Wettkämpfe haben die Ausdauersportler des TV Goch in diesem Jahr nicht bestritten. Auch der beliebte GochNess-Triathlon musste abgesagt werden. Doch der Trainingsbetrieb ist mittlerweile langsam wieder angelaufen.

Anfang des Jahres hat jeder Triathlet Ziele und gewiss auch einen Trainingsplan. 2020 ist jedoch alles ein wenig anders. Die Covid-19-Pandemie durchkreuzt vielerorts die organisatorischen Abläufe. Triathlon-Wettkämpfe wurden sukzessive abgesagt. So auch beim Turnverein Goch, der jedes Jahr im August den beliebten GochNess-Triathlon – kurz NESS TRI – rund um das Schwimmbad im Gocher Ortsteil Kessel veranstaltet.

Auch an einen geregelten Trainingsbetrieb war lange nicht zu denken. Sporthallen und Fitnessstudios blieben geschlossen, Schwimmbäder ebenfalls. Radfahr- und Lauftraining in Gruppen war wegen Kontaktbeschränkung und Hygieneschutzmaßnahmen nicht durchführbar. Die Trainer haben stattdessen vorgeschlagen, dass sich die Sportler „nach Lust und Laune“ in Form halten sollen.

Info Das ist der Fräulein-Cup im Triathlon Wettkämpfe Der Fräulein-Cup ist eine virtuelle Triathlon-Veranstaltung für Frauen und Mädchen, an der die Sportlerinnen unabhängig von Alter, Vereinszugehörigkeit und Leistungsklasse teilnehmen können. Start war im Mai, Ende ist nun im September. Spendenaktion Verbunden mit dem Cup ist ein Spendenaufruf. Der Erlös fließt in die Arbeit der UN Woman Deutschland, die Frauen und Mädchen, die von der Corona-Krise betroffen sind, unterstützt.

Für Christine Terweiden waren die vergangenen Monate nicht einfach. Seit zehn Jahren ist sie beim TV Goch aktiv, betreut dort auch eine Kinderschwimmgruppe. „Corona hat mir gezeigt, dass ich Wettkämpfe sehr liebe. Triathlon ist mein Leben“, sagt die 38-jährige, die sogar schon einen Ironman (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, 42,2 Kilometer Laufen) bestritten hat.

Um die Zeit ohne Wettkämpfe zu überbrücken, fand Terweiden eine Lösung. Über eine Freundin aus dem Trainingslager erfuhr sie von „Fräulein Triathlon“. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Triathlon-Veranstaltung, die sich, so Terweiden, vor allem an Frauen richtet, die sich sonst nicht trauen, an Wettkämpfen teilzunehmen. „Zwischen 250 und 450 Sportlerinnen haben an insgesamt sieben Wettkämpfen teilgenommen“, sagt sie. Die drei Disziplinen konnte man ganz für sich am Stück absolvieren oder auf drei Tage aufteilen. Gestoppte Zeiten wurden anschließend auf einer Internetseite eingetragen. Das habe ihr sehr viel Spaß bereitet, sagt Terweiden. „Ich habe jetzt das Gefühl, eine Wettkampf-Saison hinter mir zu haben.“

Der 17-jährige Noah van Sambeck merkt in erster Linie beim Schwimmen die Auswirkungen der monatelangen Pause. „Laufen und Radfahren klappt besser als vorher. Da ich zwischenzeitlich keine Schule hatte, konnte ich mehr Zeit dafür aufbringen“, sagt er. Das letzte Schwimmtraining vor der Schließung der Bäder habe im März stattgefunden. „Das merkt man“, so van Sambeck, der mit sieben Jahren an seinem ersten Triathlon teilgenommen hat. Vermisst habe er vor allem, sich immer sonntags in einer großen Gruppe zum Fahrradfahren zu treffen.

Glücklicherweise hat sich mittlerweile wieder einiges normalisiert. Mit Beginn der Sommerferien öffneten auch wieder die Bäder. Zweimal außerhalb der Öffnungszeiten können die Triathleten dort trainieren. „Gruppen treffen sich zum Lauftraining und verabreden sich zum Fahrradfahren. Auch sind wir sehr dankbar, dass wir wieder schwimmen gehen können. Das wird angenommen“, sagt Maria Scherf, verantwortlich für die Pressearbeit des TV Goch und selbst auch aktiv.