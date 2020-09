Stimmen für den Verbleib in Solingen : Höhrath: Widerstand gegen den Wechsel

Höhrath Kommt es zu einem Wechsel des kleinen Ortes bei Oberburg nach Wermelskirchen? Zwar gibt es eine Reihe von Höhrathern, die sich das wünscht. Doch nun formiert sich auch Widerstand gegen einen Abschied von Solingen.

Schon seit Wochen sprechen sich etliche Höhrather für einen Anschluss an Wermelskirchen aus – und sorgen so für Schlagzeilen. Doch längst nicht alle in dem 150-Seelen-Dorf zieht es in die Nachbarstadt. Das hat jetzt einmal mehr der Inhaber des Restaurants „Kartoffel-Kiste“, Klaus Dieter Land, verdeutlicht.

So hat sich Land in dieser Woche in einem Offenen Brief an OB Tim Kurzbach (SPD) sowie an die Mitglieder der Bezirksvertretung Burg / Höhscheid für einen Verbleib Höhraths bei Solingen ausgesprochen und jene Politiker kritisiert, die eine entsprechende Positionierung der Bürgerinitiative Höhrath „ungeprüft übernommen“ hätten. Vielmehr sei, so Land, die bei einer Befragung zustande gekommene Zustimmung für einen Anschluss an Wermelskirchen mit Vorsicht zu bewerten. „Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Rückgliederung zu einem Thema gemacht wird, weil zwei Familien ein Problem mit der Unterbringung Ihrer Kinder in Kindergarten und Schule haben“, sagte Land.