Körperverletzung und Raub in Solingen : Prozess wird neu aufgerollt

Körperverletzung und Raub in Solingen

Solingen/Wuppertal Derart außerhalb der gesetzlichen Spur bewegte sich offenbar zwischen März und Juli 2019 ein Solinger mit afghanischer Staatsangehörigkeit und ungeklärtem Alter, dass jetzt vor dem Landgericht Wuppertal erneut eine mehrseitige Anklageschrift verlesen werden musste.

In schneller Folge waren das zwei Raubversuche bei Bankkunden in einer Bankfiliale, ein Handyraub im Busbahnhof und drei Diebstahlversuche in einer Flüchtlingsunterkunft. Die Beute: 1000 Euro und eine Packung Eiscreme. Ein misslungener Diebstahlversuch von einem Paar Schuhen eskalierte im Schuhgeschäft mit Morddrohungen gegen Angestellte und Polizisten. Und immer wieder gab es Gewalt gegen Unbeteiligte bei dem Versuch, sie zu berauben.