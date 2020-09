Bürgerschaftliches Engagement in Solingen : „Wir in der Hasseldelle“ soll ab 2021 Coppelpark pflegen

Mitte Seit einem Jahrzehnt prägt bürgerschaftliches Engagement den Coppelpak. 2010 hat der Verein „Lebenswertes Solingen“ die Pflege des rund 50.000 Quadratmeter großen Areals von der Stadt im Bezirk Mitte übernommen.

Zum Ende dieses Jahres hat der Verein aber die Patenschaft für den Coppelpark gekündigt. Der Verein habe derzeit noch 60 Mitglieder und werde sich mit Beendigung des Vertrages auflösen, heißt es in einer Vorlage der Stadt zur Beantwortung einer Frage in der Bezirksvertretung Mitte. Das Gremium unter Vorsitz von Bezirksbürgermeister Richard Schmidt (SPD) tagte am Donnerstag im Zentrum Frieden an der Wupperstraße.