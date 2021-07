Inzidenzwert weiter über 50er-Grenze : Solingen will härtere Corona-Regeln verhindern

Sollte für Solingen am Donnerstag abermals ein Inzidenzwert über 50 gemeldet werden, müsste ab Samstag die Innengastronomie wieder schließen. Foto: Guido Radtke

Solingen/Düsseldorf Die Inzidenz wird wohl auch am Donnerstag trotz fallender Tendenz am achten Tag in Folge über 50 sein. Die Stadt sucht Lösungen. Es gibt einen Plan B.