Stiftung überreicht Preis : Das Solinger Straßengrün ist vorbildlich

Solingen Die Stiftung „Lebendige Stadt“ zeichnete im Rahmen eines Bundeswettbewerbs die Klingenstadt mit 3000 Euro für das vorbildliche Straßengrün aus. Bürgerinnen und Bürger brachten Ideen und Wünsche ein.

Das alles zahlt sich jetzt auch in barer Münze aus. Denn Solingen wurde am Donnerstag für die vorbildliche Straßenbegrünung von der Stiftung „Lebendige Stadt“ im Rahmen eines Bundeswettbewerbes mit 3000 Euro ausgezeichnet. Stiftungsratsmitglied Garrelt Duin, früherer NRW-Wirtschaftsminister und aktuell Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Köln, überreichte am Theater symbolisch einen Scheck und hob insbesondere die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger hervor, die jetzt mit zur Preisvergabe geführt hätten und mit der Solingen punkten konnte. „Wir unterstützen Projekte, die den Lebenswert einer Stadt steigern“, so Garrelt Duin.