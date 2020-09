Corona in Solingen : Zahl der Infizierten bleibt mit 69 konstant

Die Zahl der an Corona Infizierten blieb in Solingen gleich. Foto: dpa/Sakchai Lalit

Solingen Viele Schüler und Kita-Kinder wurden in Solingen in häusliche Quarantäne geschickt. Insgesamt waren 900 Personen am Mittwoch isoliert.

(uwv) Die Zahl der nachgewiesen mit dem Coronavirus infizierten Solinger ist am Mittwoch mit 69 gegenüber Dienstag konstant geblieben. Vier Patienten werden derzeit stationär behandelt. In den vergangenen sieben Tagen wurde insgesamt 33 Corona-Neuinfektionen festgestellt. Damit entfallen 20,3 neue Fälle auf je 100.000 Menschen, die in der Klingenstadt leben.

Immer mehr Personen werden in allerdings in häusliche Quarantäne geschickt. 900 Personen waren es am Mittwoch, am Tag zuvor waren es insgesamt 1064 Solinger. Einen großen Anteil daran stellen Schüler, Lehrer sowie Kinder und Erzieherinnen aus Kindertagesstätten. Dies teilt die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion mit. „Es gibt zunehmend Einzelfälle in Kindertagesstätten und Schulen. Diese wiederum führen dazu, dass es eine hohe Zahl an ausgesprochenen Quarantänen gibt“, sagt der städtische Pressesprecher Thomas Kraft.

Gerade in Schulen und in Kindertagesstätten ist in der Regel um jeden Einzelfall ein relativ großer Kreis an möglichen Kontaktpersonen zu ziehen, so dass einige wenige Fälle in der Summe hunderte von Quarantänen nach sich ziehen. Das erhöht laut Kraft wiederum die Arbeit der Mitarbeiter des Stadtdienstes Gesundheit.

In dieser Woche sind aus drei Kindertagesstätten in Wald und im Stadtbezirk Mitte insgesamt 32 Erzieherinnen in Quarantäne geschickt worden. Überdies 132 Kinder. In allen drei Einrichtungen war zuvor lediglich jeweils nur eine Person positiv mit dem Coronavirus getestet worden.

In den Schulen liegen die Zahlen noch deutlich höher. So befinden sich derzeit 468 Schülerinnen und Schüler sowie 68 Lehrer in Quarantäne.

Besonders betroffen ist das Mildred-Scheel-Berufskolleg. Nachdem ein Pädagoge hier positiv getestet worden war, mussten neben 150 Schülern auch 49 Lehrer in Quarantäne geschickt werden.

Mit mehr als 100 Quarantäne-Fällen ist auch die Walder Friedrich-Albert-Lange-Gesamtschule betroffen: Für 107 Schüler und sechs Lehrer wurde Quarantäne angeordnet. Ein Schüler und ein Lehrer waren hier positiv getestet worden.