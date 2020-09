Führungswechsel an Wermelskirchener Musikschule : Celia Spielmann gibt jetzt den Ton an

Celia Spielmann ist die neue Leiterin der Musikschule Wermelskirchen. Foto: Jürgen Moll

Wermelskirchen Wermelskirchen hat nun nicht nur eine Frau als städtisches Oberhaupt, sondern auch eine weibliche Musikschulleitung. Sie heißt Celia Spielmann, hat eine bewegte Vita – und spielte als preisgekrönte Gitarristin schon in vielen verschiedenen Ländern.

Es kommt nicht alle Tage vor, dass eine deutsche Gitarristin mit ihrer Familie von Shanghai nach Wermelskirchen umzieht. Die neue Leiterin der Musikschule hat das Anfang August getan und bisher nicht einen Tag bereut: „Ich freue mich unglaublich über meine neue Tätigkeit an diesem wunderschönen Standort“, sagt Celia Spielmann (40) und meint damit nicht nur die historischen Bürgerhäuser, sondern auch die Stadt Wermelskirchen an sich.

Ihrem Leben in Shanghai, wo sie als Dozentin an der Deutschen Schule angestellt war, trauere sie nicht nach. Das habe auch viel mit der Corona-Krise zu tun: „Das Ganze fing dort schon Ende Januar an, als die Chinesen noch in den New-Year-Ferien waren. Plötzlich wurde die Stadt immer menschenleerer.“ Sehr eindrucksvolle Fotos habe sie in dieser Zeit gemacht. Danach sei es dann aber rasch zunehmend ungemütlich geworden: „In der Tat wurde meiner Familie und mir erst durch den extrem rigiden Kurs der chinesischen Regierung in der Krise so richtig bewusst, dass wir uns in einem autoritären Staat befanden.“ Dennoch würde sie jederzeit gerne wieder nach China reisen - „dann aber als Touristin“. Arbeiten wolle sie in der Volksrepublik nicht mehr.

Info Spielmann ist eine preisgekrönte Gitarristin Ausbildung Celia Spielmann studierte Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule Köln, Standort Wuppertal. 2006 schloss sie ihr künstlerisches Studium an der Hochschule für Musik Detmold ab und beendete 2008 ihre Studien mit dem Konzertexamen an der Hochschule für Musik & Theater Hamburg. Die preisgekrönte klassische Gitarristin war von 2006 bis 2008 Stipendiatin der Yehudi Menuhin Organisation „Live music now“. Familie Celia Spielmann stammt nicht aus einer Musiker- oder Künstlerfamilie. Sie wuchs als geborene Preuschoff in Wuppertal auf und nahm den Nachnamen ihres Mannes an, „weil man als Musikerin diesen Namen einfach annehmen muss“. Als Solistin und Kammermusikerin bereiste sie unter anderem für das Goethe-Institut Japan, Kreta, Zypern, Madeira, Sizilien, Portugal, die Niederlande und Angola. Sie ist verheiratet und hat eine siebenjährige Tochter. Berufliches Als Musikpädagogin unterrichtete Celia Spielmann mehr als 20 Jahre an verschiedenen Musikschulen. Ihr letzte Arbeitsstelle führte sie nach Shanghai, wo sie als Koordinatorin für Instrumentalunterricht an der Deutschen Schule tätig war.

Stattdessen möchte sie „das gute Erbe meines Vorgängers David Hecker fortsetzen“. Hecker trat Mitte April eine neue Stelle als Leiter der Ludwig-van-Beethoven-Musikschule Bonn an. Spielmann kommt als Nachfolgerin nicht unerfahren daher: „Ich war schon stellvertretende Leiterin der Musikschule in Oldenburg.“ Daher wisse sie auch genau, „dass man sich an der Spitze einer solchen Bildungsstätte nicht nur mit schöngeistigen Dingen und Musikpädagogik, sondern immer auch viel mit Finanzen auseinandersetzen muss“. Das gelte vor allem dann, wenn eine Musikschule nicht zur Stadt gehöre, sondern als privater Verein organisiert sei. So wie das bei der Musikschule in Wermelskirchen der Fall sei, „an der es aber zum Glück viele gute Ideen gibt, die ich definitiv fortführen werde“.

Neue Impulse seien auch gefragt: „Verbessern möchte ich etwa das Angebot an Workshops und Projekten.“ Unbedingt erhalten wolle sie dagegen „das sehr schöne Konzept des Instrumententickets“. Denn dieses Angebot in Form eines 5er- oder 10er-Tickets, das über 18-Jährige sowohl für Einzel- als auch Gruppenunterricht erwerben können, sei die ideale Lösung für Erwachsene, denen es oft zeitlich schwerfalle, sich auf einen festen Unterrichtstag mit einer festen Uhrzeit festzulegen. Nicht rütteln will Spielmann zudem an traditionellen musikalischen Highlights wie dem klassischen Adventskonzert: „Das soll auch in diesem Jahr trotz Corona wieder in der Evangelischen Stadtkirche am Markt stattfinden.“

Wer hofft, die preisgekrönte klassische Gitarristin dann selbst in Aktion zu erleben, wird aber wohl enttäuscht werden: „Eigentlich hatte ich nicht geplant, dort als Musikerin aufzutreten.“ Wenn ihr Vorgänger Hecker aber ab und zu eine Kostprobe seines Könnens gegeben habe, „werde ich mir das vielleicht noch einmal überlegen“. Nun gehe es ohnehin erst mal darum, dringende Themen anzugehen wie die Sicherung der mittelfristigen Finanzierung und das akute Raumproblem. Denn wegen Corona sei es weiter leider nicht möglich, für den Musikunterricht auch schulische Räume wie die Klassenzimmer in der Schillerstraße zu nutzen. Die strengen Hygiene-Vorschriften würden das nicht zulassen.

Die Stadt bemühe sich aber, in der Raumnot zu helfen. Dafür sei sie dankbar, so wie sie auch der Schülerschaft danken wolle: „Obwohl die räumlichen Probleme anhalten, hat die Musikschule keine Schüler verloren.“ Diese Treue findet sie beeindruckend, „wobei das auch sicher viel mit der exzellenten Arbeit der Lehrkräfte zu tun hat“. Schließlich hätten die Pädagogen der Wermelskirchener Musikschule nach dem Lockdown „blitzschnell reagiert und auf Online-Unterricht umgeschwenkt“, bis wieder ein regulärer Präsenzunterricht mit gewissen Einschränkungen möglich war.

Spielmann ist glücklich, „nun selbst Teil dieses tollen Dozenten-Teams geworden zu sein“. Derzeit unterrichte sie in dieser Funktion jedoch nur klassische Gitarre. Bei Bedarf würde sie gerne noch zusätzlich Unterricht an der Ukulele erteilen – ein Instrument, mit dem sie am liebsten ganz unterschiedliche Klänge anschlage, von Songs aus Rock und Pop über Jazz bis hin zu klassischer Musik. Spielmann müsse jedoch abwarten, ob es für die Ukulele vor Ort überhaupt einen Bedarf gibt. „Ich freue mich über jeden Interessenten.“ Das gelte auch für andere andere Instrumente oder künstlerische Angebote, die an der Musikschule derzeit noch fehlen würden.