Kennzeichnung in Wermelskirchen : Mit roten und grünen Pfeilen durch die Stadt

Plötzlich sind grüne Pfeile in der Innenstadt. Aber warum? Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen An die grünen Pfeile an den Ampeln haben sich mittlerweile alle gewöhnt und biegen artig rechts ab, wenn die Ampel rot, aber die Straße frei ist. Doch seit einigen Tagen sorgen in der Wermelskirchener Innenstadt neue Pfeile für Furore – und Irritation, weil sie direkt auf der Straße aufgemalt sind.

Was es mit den bunten Pfeilen auf sich hat, erklärt Harald Drescher, Leiter des Tiefbauamtes auf Anfrage dieser Redaktion. Hintergrund dafür, dass die neuen Pfeile angebracht wurden, sind verschiedene Beschwerden von Tourenfahrern, die in der Verwaltung angemeldet wurden. Deren Beschwerde: Die Wegführung der Fahrradtrasse im Innenstadtbereich sei zu unübersichtlich. „Ergänzend dazu wurde auch ein politischer Antrag gestellt, dass die Wegeführung des Balkanradweges durch die Innenstadt verbessert wird,“ so Drescher. Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr ist beschlossen worden, dafür zu sorgen, dass die Route durch Wermelskirchen besser ersichtlich ist. Zumal die Balkantrasse künftig neben dem Jugendfreizeitpark entlangführt und spätestens dann Radfahrer wissen müssen, wie sie weiterfahren sollen. Dabei helfen nun die bunten Pfeile.