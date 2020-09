Während Corona nicht möglich : Karneval in Rio de Janeiro auf unbestimmte Zeit verschoben

Karneval in Rio de Janeiro auf unbestimmte Zeit verschoben

Rio de Janeiro Die Metropole Rio de Janeiro verschiebt ihren weltberühmten jährlichen Karneval wegen der Corona-Pandemie. Die anhaltende Ausbreitung des Virus mache es unmöglich, die traditionellen Paraden auf sichere Weise abzuhalten.

Der weltberühmte Karneval von Rio de Janeiro fällt im kommenden Februar wegen der Corona-Pandemie aus. Das Spektakel werde für unbestimmte Zeit verschoben, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Beim Karneval von Rio feiern jedes Jahr Millionen von Menschen in den Straßen und an den Stränden.