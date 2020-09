Insekten in Wermelskirchen : Gottesanbeterin im eigenen Garten gefunden

Wermelskirchen Ein Wermelskirchener hat eines der Insekten bei sich zu Hause entdeckt. Solche Sichtungen kommen in der Stadt vielleicht bald öfter vor. Denn die Tiere könnten Einzug in die Region erhalten.

Der eine findet sie faszinierend, der andere ekelerregend – und es könnte sein, dass sie in der Region bald öfter vorkommen. Der Wermelskirchener Christian Tissot freut sich wie ein Kind: „Ich war ganz begeistert, als ich die Gottesanbeterin in unserem Garten gesehen habe“, erzählt er. „Davon habe ich schon immer geträumt, so ein Insekt einmal in echt zu sehen.“ Zuerst entdeckt habe sein Sohn das Tier, so der zweifache Vater.