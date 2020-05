Kultur in Wermelskirchen : Vorbereitungen für kulturelles Leben laufen

Wermelskirchen Kulturvereine und Kinobetreiber drängeln nicht mit der Rückkehr zum Betrieb. Sie wollen wiedereröffnen, wenn alle Vorgaben definiert. Die Städte haben die Möglichkeit, Ausnahmegenehmigungen für Veranstaltungen mit weniger als 100 Personen erteilen zu dürfen. Das ist aber ein Thema für Einzelfallprüfungen.

Klaus Schiffler verbringt in diesen Tagen viel Zeit in seinem Kino. Das Film-Eck verändert sich und der Kinobetreiber und seine Frau haben alle Hände voll zu tun. „Wir haben die Sitze reduziert“, erzählt Christel Schiffler. Aus 100 Plätzen sind 60 geworden, einige haben die Schifflers ausgebaut, andere abgesperrt. Am 30. Mai dürfen Kinos in NRW wieder öffnen. Aber Christel und Klaus Schiffler wollen sich Zeit geben, die Vorgaben prüfen, mit dem Ordnungsamt ins Gespräch kommen und die Türen erst wieder öffnen, wenn es keine offenen Fragen mehr gibt. Das bedeute: Frühestens am 5. Juni könnte das Film-Eck öffnen. „Aber dafür geben wir noch keine Garantien, es gibt viel zu klären und wir gehen davon aus, dass es eher später wird“, sagt Christel Schiffler. Noch denken die beiden über ein Einbahnstraßensystem nach, das einen Ausgang aus dem Saal am Brückenweg möglich machen könnte. „Wir gehören ja auch selber zur Risikogruppe“, sagt Christel Schiffler. Einen Schutz an der Kasse hat ihr Mann bereits gebaut.