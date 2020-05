Einzelhandel in der Corona-Krise : Modehaus Händeler macht Schluss

Wermelskirchen Für Inhaberin Christel Händeler-Omran war die Corona-Krise der letzte Puzzle-Stein, der zur längst angedachten Entscheidung führte. Die Virus-Pandemie hatte schon im März verhindert, dass das Geschäft sein 100-jähriges Bestehen ausgiebig feiern konnte. Bis Ende August will sich das Fachgeschäft für Oberbekleidung von den vielen Stammkunden verabschieden.

Als Opfer der Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Folgen will sich Christel Händeler-Omran nicht sehen. Aber: Eine Rolle hat der Shutdown zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung bei ihrer Entscheidung schon gespielt. Ende August schließt Mode Händeler an der Schillerstraße die Türen ab. Das Fachgeschäft für Damen- und Herren-Oberbekleidung blickt auf eine über 100-jährige Tradition zurück, eigentlich sollte das Jubiläum im März gefeiert werden: „Aus den geplanten Aktionen für die Kunden und der Feier wurde wegen Corona nichts“, berichtet Christel Händeler-Omran und fügt hinzu: „Ich möchte keine zweite Corona-Welle und eine dadurch notwendige Schließung über Wochen erleben.“ Dennoch, so betont die Geschäfts-Inhaberin: „Bis Ende August wollen wir den Betrieb fortführen, uns von unseren vielen Stammkunden verabschieden und wir bekommen auch noch neue Ware geliefert.“

In ihrem Freundeskreis gäbe es niemanden, der so lange in Vollzeit gearbeitet hätte, wie sie, stellt die Geschäftsinhaberin fest: „Die Zeiten im Einzelhandel werden nicht besser.“ Gravierende Veränderungen seien schon passiert und passierten weiter. Da gehörten das Online-Shopping genauso dazu wie ein Einschnitt durch eine Viren-Pandemie. Einen Nachfolger für ein Bekleidungsgeschäft zu finden, wäre heutzutage nahezu unmöglich – denn so ein Vorhaben finanziere kaum noch eine Bank. „Obendrein werden unsere Kunden genau wie wir selbst nicht jünger“, sagt Christel Händeler-Omran. Auf die Nachricht der Geschäftsaufgabe würde die Stammkunden mit sehr großem Verständnis reagieren, wenngleich sie die Beratung in Zukunft vermissen würden. „In den riesigen Kaufhäusern in den Großstädten kommt eine Vollzeitkraft auf 400 Quadratmeter Verkaufsfläche – die sind dann Warenwächter, aber Kundenberatung können die so nicht mehr leisten“, ist Christel Händeler-Omran überzeugt: „Und deren Geschäftsmodell scheint ja auch nicht mehr zu funktionieren, denn da hört man ja ständig von Problemen.“