Christi Himmelfahrt in Wermelskirchen : Vatertag wird zum Familientag

Halt an der Rausmühle: Hier ließen sich viele Radfahrer und Wanderer ihr Bierchen schmecken - meist im gebührenden Abstand. Foto: Theresa Demski

Wermelskirchen Nur vereinzelt zogen Männergruppen am Vatertag in Wermelskirchen mit dem Bollerwalgen los. Hochbetrieb herrschte an den Mühlen und in der Innenstadt trotzdem. Das Ordnungsamt war am Nachmittag zufrieden.

Am Donnerstagmorgen dürfte manch ein Mann betrübt zum Himmel geblickt haben: Der Vatertag - also Christi Himmelfahrt - zeigte sich von seiner schönsten Seite. Die Temperaturen waren geklettert, die Sonne schien. Aber: Es galten die Corona-Regeln und die besagen, dass höchstens Mitglieder zweier Haushalte gemeinsam unterwegs sein durften. Das Ordnungsamt hatte strenge Kontrollen für den Vatertag angekündigt.

Die meisten Ausflügler hielten sich an die Regeln, nur vereinzelt machten sich Männergruppen mit Bollerwagen auf den Weg, um auch im Corona-Jahr die Tradition zu pflegen. Am frühen Nachmittag herrschte dann Hochbetrieb auf Wanderwegen und in der Innenstadt.

Die beliebten Ziele profitierten also trotzdem: An der Neuemühle war auch in diesem Jahr an der Mühle kaum ein Durchkommen. Das Restaurant bot neben dem Besuch im Biergarten auch „Spießbraten to go“ an und viele Wanderer kehrten gerne auf ihrer Tour im Tal ein. Wer genau hinsah, entdeckte immer mal wieder auch eine feucht-fröhliche Männertruppe – die fiel aber deutlich kleiner aus als in anderen Zeiten.Und eine Wandergruppe, die sich ihren Weg durch das Tal suchte, ging im gebührenden Abstand.

Den hielten auch die Besucher an der Rausmühle ein, an der bereits am Mittag viele Gäste Halt machten. Fahrradfahrer und Wanderer waren unterwegs, auch der Parkplatz füllte sich am Nachmittag. Dazu waren viele Motorradfahrer unterwegs. Größere Gruppen bildeten sich an der Mühle trotzdem nicht, darauf war auch das Team des Restaurants bedacht. Stattdessen ließen sich die Besucher meist in Zweiergruppen an der Scheune oder im Restaurant ihr Bier schmecken. Zwei Männer, die mit ihrem Bollerwagen unterwegs waren, hatten nicht nur ihre Frauen, sondern auch ihre Kinder im Gefolge. Viele Familien nutzten den Feiertag für einen gemeinsamen Ausflug, viele Väter waren mit ihren Kinder unterwegs.