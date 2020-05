Entsorgung von Elektro-Fahrzeugen : Mit „Red-Box“ gegen E-Auto-Brände

Wermelskirchen Die „Bergischen Ölwehr“ will verunfallte Elektro-Fahrzeuge sicher und umweltgerecht entsorgen. Dafür hat Inhaber Ralf Magney einen speziellen Container angeschafft, der der erste seiner Art in der Region ist.

Der 53-Jährige ist damit der erste Betrieb in der Region, der sich eine derartige „Red-Box“ hat anfertigen lassen. Ihre Aufgabe: Das kontrollierte Entsorgen von E-Autos. Wenn diese brennen, stellt das die Einsatzkräfte vor besondere Herausforderungen: Selbst wenn das Feuer vorerst gelöscht ist, können sich durch chemische Reaktionen in den verbauten Hochvolt-Batterien immer wieder neue Brände entwickeln – die Feuerwehr müsste ein verunfalltes E-Auto noch mindestens 24 Stunden nach dem eigentlichen Brand beobachten und kühlen.

Dann kommt Magney mit seinem Gespann aus Zugmaschine und Anhänger nebst „Red-Box“ an den Einsatzort. Mit dem auf der Zugmaschine, die optisch einem Traktor ähnelt, aber schneller ist und deshalb auch für die Fahrt auf der Autobahn zugelassen ist, installierten Kran hebt Magney dann das gelöschte E-Auto in den wasserdichten Container. „Dann 2000 Liter Wasser hinein und die Batterie, die im Unterboden platziert sind, werden luftdicht abgeschlossen und gekühlt. Es kann kein Brand mehr entstehen“, erläutert Ralf Magney. „Weil alles sicher im Container steckt, kann der komplette Inhalt umweltgerecht entsorgt werden.“

Der „Ölwehr-“Chef sieht viele Vorteile, die teils im Detail stecken. Die „Red-Box“ ist zwar eine „maßgeschneiderte“ Lösung, jedoch in Ausmaß und Handhabung ein genormter Container. So kann die Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung die Wasseranschlüsse problemlos nutzen, die „Red-Box“ kann mit dem Container-Transporter auf- und abgeladen und transportiert werden. Magney kann mit seinem „Red-Box“-Gespann 15 Tonnen bewegen. Zum Vergleich: Der Tesla ist mit 2,6 Tonnen in der Spitze momentan das schwerste E-Auto auf dem Markt. Genug Platz also noch für Wasser und das EIgengewicht des Containers. Im „randvollen“ Zustand fasst die „Red-Box“ 17.000 Liter Wasser – dürfte im so gefüllten Zustand allerdings nicht mehr transportiert werden.