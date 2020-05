Immer wieder Ärger mit den Öffnungszeiten : Mit Teppichrollen auf Wertstoffhof abgewiesen

Wermelskirchen Ein Dhünner wird mittwochs seinen Abfall nicht los. Die Stadt ändert die aber Stundenzahl nicht. Der Kämmerer sagt, die Sperrmüll-Abfuhr ist der bessere Service. Die Stadt zahlt dem BAV jährlich 89.000 Euro für die wöchentliche Öffnungszeit von 14 Stunden.

In der Redaktion der Bergischen Morgenpost findet er Gehör. „Ich habe nur mittwochs Zeit. An allen drei anderen Öffnungszeiten dienstags, donnerstags und samstags muss ich arbeiten. Ich kann also nur an meinem freien Tag zum Wertstoffhof“, sagt Steinhaus. „Ich bezahle natürlich für die Teppiche, aber diese Öffnungszeiten sind völlig daneben“, schimpft Steinhaus. „Es ist doch lächerlich, wie hier der Amtsschimmel wiehert.“ Da müsse man sich nicht wundern, wenn Müll in den Wald gekippt oder abends einfach vors Tor des Wertstoffhofs gestellt werde. Dann zieht er ab. Noch nicht so richtig wissend, was er jetzt machen soll...